Рада освистала нового премьера за желание вернуть подачу воды в Крым

На кадрах Шмыгаль заявил, что Украина не намерена подавать воду для промышленных и военных объектов. По его словам, воду Украина будет поставлять на полуостров для хозяйственных нужд и для питья. Он отметил, что такая необходимость может возникнуть в случае необходимости предотвращения гуманитарной угрозы.

Шмыгаль заявил, что считает такие действия обязанностью Киева. После этого депутаты подняли неодобрительный гомон, начали хлопать и скандировать «Ганьба!» (позор — НСН).

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление Шмыгаля правильным и здравым, однако выразил уверенность, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.



