Рада освистала нового премьера за желание вернуть подачу воды в Крым
Нового украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля освистали в Верховной раде после его слов о намерении возобновить водоснабжение Крыма.
Видео заседания Рады опубликовал телеканал ICTV.
На кадрах Шмыгаль заявил, что Украина не намерена подавать воду для промышленных и военных объектов. По его словам, воду Украина будет поставлять на полуостров для хозяйственных нужд и для питья. Он отметил, что такая необходимость может возникнуть в случае необходимости предотвращения гуманитарной угрозы.
Шмыгаль заявил, что считает такие действия обязанностью Киева. После этого депутаты подняли неодобрительный гомон, начали хлопать и скандировать «Ганьба!» (позор — НСН).
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление Шмыгаля правильным и здравым, однако выразил уверенность, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.
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