Проблема на десятилетия. Гидролог оценил нехватку воды в Крыму

Засудить Украину за перекрытие поставок воды в Крым в 2014 году по Северо-Крымскому каналу, по которому раньше поступала на полуостров вода из Днепра, предложил юрист Александр Молохов, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ.

Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН объяснил, почему альтернативы предложению Молохова нет.

«Есть некоторые запасы подземных вод, которые возобновляются естественным путем. Но их мало, они сильно эксплуатируются, и хватит их ненадолго. Собственных ресурсов будет хватать на питьевое водоснабжение и немного на поливное земледелие. В прежние времена без канала не вернемся. Прежних масштабов орошаемого земледелия не будет», - признал он.