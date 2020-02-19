Проблема на десятилетия. Гидролог оценил нехватку воды в Крыму

19 февраля 202014:05
Георгий Гагарин

Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН в эфире НСН объяснил, почему нужно судится с Украиной за воду.



Засудить Украину за перекрытие поставок воды в Крым в 2014 году по Северо-Крымскому каналу, по которому раньше поступала на полуостров вода из Днепра, предложил юрист Александр Молохов, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ.

Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН объяснил, почему альтернативы предложению Молохова нет.

«Есть некоторые запасы подземных вод, которые возобновляются естественным путем. Но их мало, они сильно эксплуатируются, и хватит их ненадолго. Собственных ресурсов будет хватать на питьевое водоснабжение и немного на поливное земледелие. В прежние времена без канала не вернемся. Прежних масштабов орошаемого земледелия не будет», - признал он.

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По словам ученого, не станет выходом и предлагаемая очистка сточных вод крымских городов.

«Этот способ обсуждается. Проблема в том, что у нас сточные воды городов находятся далеко от тех мест, где нужно поливать. Поэтому их нужно не только очистить, но и перебросить. Это непростая, дорогая задача, которая может привести к загрязнению и бактериальному заражению подземных вод. Нужны новые технологии в сельском хозяйстве. Это проблема на десятилетия», - посетовал Болгов.

Отметим, что ранее Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде, которая использовалась для полива 140 тыс. га сельхозугодий. Киев прекратил водоснабжение Крыма после присоединения полуострова к России.

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ФОТО: pixabay.com
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