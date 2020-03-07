В Совфеде посмеялись над бунтом офиса Зеленского против водоснабжения Крыма

Команда украинского президента Владимира Зеленского выступила против подачи воды в Крым. Об этом сообщается в аккаунте представительства главы государства в Facebook.

В заявлении отмечается, что, хотя Украина и должна защищать интересы «своих граждан», возобновление водоснабжения полуострова с территории Киева приведет к «ослаблению давления» на Россию и помещает возвращению полуострова, пишет LENTA.RU.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся «смелым» заявлениям в президентском офисе Владимира Зеленского по поводу давления на Россию через водную блокаду Крыма.

«Какое «давление на Россию»? Как Украина может оказывать какое-то давление на Россию? Они делают вид, что сильные и грозные. Никакого давления на Россию перекрытием Северо-Крымского канала сейчас они не могут оказать, потому что он перекрыт уже шесть лет. И мы как-то обходились без него и обойдемся. Ну, не хотят они этого делать – не надо», - заявил Цеков.

Эксперт отметил, что, несмотря на сложности, жители Крыма в 2020 году будут обеспечены питьевой водой.

«Да, у нас есть определенные сложности в этом году с обеспечением водой. Но питьевой водой крымчане будут обеспечены в полной мере. Просить мы Украину не будем», - сказал собеседник НСН.