В Совфеде посмеялись над бунтом офиса Зеленского против водоснабжения Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Россия не будет просить Украину вернуть воду в Крым.
Команда украинского президента Владимира Зеленского выступила против подачи воды в Крым. Об этом сообщается в аккаунте представительства главы государства в Facebook.
В заявлении отмечается, что, хотя Украина и должна защищать интересы «своих граждан», возобновление водоснабжения полуострова с территории Киева приведет к «ослаблению давления» на Россию и помещает возвращению полуострова, пишет LENTA.RU.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в эфире НСН посмеялся «смелым» заявлениям в президентском офисе Владимира Зеленского по поводу давления на Россию через водную блокаду Крыма.
«Какое «давление на Россию»? Как Украина может оказывать какое-то давление на Россию? Они делают вид, что сильные и грозные. Никакого давления на Россию перекрытием Северо-Крымского канала сейчас они не могут оказать, потому что он перекрыт уже шесть лет. И мы как-то обходились без него и обойдемся. Ну, не хотят они этого делать – не надо», - заявил Цеков.
Эксперт отметил, что, несмотря на сложности, жители Крыма в 2020 году будут обеспечены питьевой водой.
«Да, у нас есть определенные сложности в этом году с обеспечением водой. Но питьевой водой крымчане будут обеспечены в полной мере. Просить мы Украину не будем», - сказал собеседник НСН.
При этом сенатор напомнил, что у Киева есть элементарная экономическая выгода от открытия от открытия Северо-Крымского канала. Украина может продавать воду России и пополнять свой бюджет.
«Придет время, придут здравые политики, и, думаю, примут решение по открытию Северо-Крымского канала для граждан Украины, для их экономики», - считает Цеков.
Ранее Сергей Цеков в эфире НСН назвал заявление премьер-министра Украины Шмыгаля о необходимости возобновления поставок воды в Крым правильным и здравым, однако выразил уверенность, что премьер возьмёт свои слова назад. По его мнению, не стоит рассчитывать на восстановление водоснабжения Крыма при Шмыгале.
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