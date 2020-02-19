Адвокат предложил засудить Украину за отсутствие воды в Крыму «логикой Киева»

В подобных случаях речь идёт о международно признанных государствах, в то время как российскую принадлежность Крыма большинство стран не признает, а в Генассамблее ООН поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают «временную оккупацию».

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов в эфире НСН предположил, что Россия при подаче иска не признает себя «оккупирующей державой», но сможет требовать рассмотрения дела по логике тех стран и организаций, которые считают её оккупантом.

«Украина в качестве аргумента в свою защиту будет утверждать, что здесь нет места трансграничному спору, потому что Крым – это территория Украины, и они на своей территории могут делать, что хотят. Но я уверен, что это слабенький аргумент, по одной простой причине: с точки зрения международного права и точки зрения многих стран, Россия – это "оккупирующая держава", которая в ответе за всё то, что происходит на территории Крыма. И даже по логике самой Украины, Россия как "оккупирующая держава", которая обязана в надлежащем порядке содержать эту территорию, не может не реагировать на то, что происходит на этой территории благодаря соседям. Перекрытый вентиль находится на территории Украины. Поэтому я думаю, что даже в этой логике право "оккупирующей державы", согласно Женевской конвенции, может быть защищено, в том числе в международном суде ООН. Потому что мы в ответе за эту территорию, у нас есть обязанности, а значит, есть и права.

Толкуя сложившуюся ситуацию таким образом, можно в любом случае добиться, чтобы спор был рассмотрен по существу. Россия, конечно, не будет признавать себя оккупирующей державой, это понятно. Но в то же время мы сможем парировать аргументы тех, кто будет утверждать, что здесь нет места спору», - объяснил юрист.

По мнению юриста, таким образом можно попытаться отсудить материальный ущерб от прекращения поставок воды из Днепра. Эта вода использовалась в основном для полива сельскохозяйственных угодий, и её отсутствие повредило как экосистеме, так и сельском хозяйству Северного Крыма.

При этом за то время, которое Крым является частью России, был подан только один иск о возмещении ущерба – от красноперекопского «Крымрыбокомбината». Да и тот, по выражению Молохова, «на голом энтузиазме».

«Иск этот лежит в ЕСПЧ, крымские жалобы там не рассматриваются, и когда будут рассматриваться – и российские, и антироссийские – пока неизвестно», - заключил Молохов.

Ранее на Украине предлагали продавать воду в Крым, а также поставлять её в обмен на уступки по Донбассу. В Кремле отвергли саму идею «размена».

