Внутренние причины для внешнего вмешательства. Эксперты спорят об инициаторах беспорядков в Казахстане
Политологи, политики и силовики высказывают противоположные точки зрения на ситуацию в Казахстане. Одни считают, что беспорядки спровоцировали силы внутри страны, другие – извне.
Бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.
Отмечается, что в четверг, 6 января комитет начал досудебное расследование по факту госизмены (статья 175 ч. 1 Уголовного кодекса Казахстана). В тот же день по подозрению в совершении преступления Масимов и ряд других лиц были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
При непосредственном участии прежнего руководства Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана или при его осознанном бездействии террористы планировали совершить государственный переворот, организовав беспорядки в Алма-Ате, где много людей живут сезонными заработками и их легче вывести на улицы. Об этом заявил РИА Новости казахстанский политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.
«Произошедшие события – попытка государственного переворота, в том числе с участием КНБ, который играл полную роль. Здесь есть, как минимум, две версии. Комитет либо "крышевал" весь этот процесс взращивания боевиков на территории страны, либо второе - был замешан непосредственно в организации госпереворота вместе с той или иной внутриэлитной группой. Проникновение представителей иностранных государств экстремисткой направленности, в том числе членов нетрадиционных религиозных течений, должно было быть зафиксировано КНБ», - сказал он.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упрекнул спецслужбы Казахстана, которые не смогли предупредить беспорядки в Казахстане.
«Могу сказать точно, что не масса террористических групп подняла мятеж в Казахстане. Это все-таки внутренние проблемы, которые порождены большим периодом властвования вначале Назарбаева (Нурсултана, первого президента Казахстана – прим. НСН), а теперь Токаева (Касыма-Жомарта, действующего главы республики – прим. НСН)… Можно было заранее обезвредить, получить агентурную информацию», - сказал полковник.
Точку зрения о том, что беспорядки в Казахстане вызревали внутри страны, разделяет первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что наибольшую выгоду от беспорядков в Казахстане получил действующий президент страны.
«Конечно, Токаев опасается реакции Назарбаева и его ставленников, которых он сверг в результате этих событий. Для него было важно закончить с этим периодом двоевластия, когда он являлся президентом, но реально им не был. На мой взгляд, участники беспорядков – это массовка, организованная теми людьми, у которых были иные политические цели, чем те, которые были заявлены или были поводом (повышен цен на газ – прим. НСН). У меня нет доказательств, что Токаев их организовывал, но подозрения у меня есть», - заявил политик.
Разжечь внутренний конфликт в республике смогли экстремисты из государств Ближнего Востока и участники спящих ячеек террористов внутри Казахстана, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Об этом он заявил ТАСС.
«Поступает информация, что на улицах Алма-Аты слышна арабская речь. Возможно, есть люди, которые приехали из стран Персидского залива и других государств Ближнего Востока. Когда происходит кризис, в мире всегда находится какое-то количество людей, которые готовы поучаствовать в разжигании гражданской войны, дестабилизации ситуации. Такие люди существуют и внутри Казахстана, и внутри других центральноазиатских государств», - отметил эксперт.
Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что в Казахстане происходит типичная оранжева революция по украинскому сценарию. Она ослабит позиции России на переговорах по безопасности Путина и Байдена.
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