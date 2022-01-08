Внутренние причины для внешнего вмешательства. Эксперты спорят об инициаторах беспорядков в Казахстане

При непосредственном участии прежнего руководства Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана или при его осознанном бездействии террористы планировали совершить государственный переворот, организовав беспорядки в Алма-Ате, где много людей живут сезонными заработками и их легче вывести на улицы. Об этом заявил РИА Новости казахстанский политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

«Произошедшие события – попытка государственного переворота, в том числе с участием КНБ, который играл полную роль. Здесь есть, как минимум, две версии. Комитет либо "крышевал" весь этот процесс взращивания боевиков на территории страны, либо второе - был замешан непосредственно в организации госпереворота вместе с той или иной внутриэлитной группой. Проникновение представителей иностранных государств экстремисткой направленности, в том числе членов нетрадиционных религиозных течений, должно было быть зафиксировано КНБ», - сказал он.