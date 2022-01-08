Неизвестные угрожали взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве
Неизвестные злоумышленники угрожали взорвать здания посольств Армении и Белоруссии в Москве. Они требовали вывести войска с территории Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что были организованы обследования зданий. В результате взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что участие российских войск в операции ОДКБ в Казахстане – серьезный шаг, который свидетельствует об угрозе безопасности людей.
«Это вопрос безопасности людей. Серьезные столкновения с оружием. Это уже переходит за грань отстаивания каких-то своих прав. Это практически бандитизм», - рассказала парламентарий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 568 / сут.
Умерли
315 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+20 449 / сут.
- Скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Мазин
- Неизвестные угрожали взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве
- Путин поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем
- СМИ: США обеспокоены эффектом бумеранга из-за потенциальных антироссийских санкций
- Тарифы на ЖКХ в Казахстане не повысят до начала лета
- Путин поддержал идею Токаева провести видеоконференцию Совбеза ОДКБ
- В России за сутки выявили 16 568 новых случаев COVID-19
- Загорелся российский самолет в Китае
- Володин: Создание госаптек поможет контролировать цены на лекарства
- Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru