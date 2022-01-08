Неизвестные угрожали взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве

«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что были организованы обследования зданий. В результате взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что участие российских войск в операции ОДКБ в Казахстане – серьезный шаг, который свидетельствует об угрозе безопасности людей.

«Это вопрос безопасности людей. Серьезные столкновения с оружием. Это уже переходит за грань отстаивания каких-то своих прав. Это практически бандитизм», - рассказала парламентарий.



