В Алма-Ате мародеры вскрыли подземные хранилища с топливом на АЗС

На видео люди набирают бензин в емкости из подземных хранилищ. Слышна ругань водителей в адрес мародеров.

Ранее сообщалось, что автозаправочные станции в казахстанском городе Актау начали отпускать бензин по талонам, пишет Газета.ru.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дня 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ в два раза. Протесты перекинулись на другие города, в том числе на Алма-Ату. Начались беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, было объявлено о начале контртеррористической операции. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане ранены порядка 1 тысячи человек. По информации МВД республики, погибли 18 силовиков.

