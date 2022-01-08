Путин поддержал идею Токаева провести видеоконференцию Совбеза ОДКБ

На фоне стабилизации обстановки в Казахстане состоится видеоконференция Совебеза ОДКБ.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаевым провели долгий телефонный разговор о ситуации в Казахстане, сообщает Кремлин.ru.

«Состоялся продолжительный телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», - сообщается на сайте Кремля.

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По словам Токаева, обстановка в Казахстане развивается в сторону стабилизации. Президент республики предложил российскому коллеге провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности стран ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Владимир Путин поддержал предложение Токаева, «чтобы обсудить меры по наведению порядка в Казахстане», - отмечает РИА Новости.

Точная дата видеоконференции пока неизвестна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет. Организатор Армения», - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом в Алма-Ате продолжается стрельба, сообщает Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

«А в соцсетях публикуют соответствующие видео. Автоматные очереди слышны из открытых окон», - отмечают журналисты.

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В Алма-Ате в перестрелках 8 января погибли и пострадали люди, в том числе дети. В результате огнестрельного ранения скончался 11-летний ребёнок, ещё один 15-летний подросток пострадал. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане, информирует RT.

Также в Алма-Ате погиб 22-летний гражданин Израиля Леван Когеашвили погиб во время протестов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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«МИД находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает содействие в транспортировке его тела в Израиль для похорон», — цитирует сообщение Газета.ru.

По решению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 10 января объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков.

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В ходе протестов, в Казахстане задержали 4 404 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Сегодня также стало известно о задержании бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова.

Отмечается, что в четверг, 6 января комитет начал досудебное расследование по факту госизмены (статья 175 ч. 1 Уголовного кодекса Казахстана). В тот же день по подозрению в совершении преступления Масимов и ряд других лиц были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.

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Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских турисов, пишут «Известия» 8 января.

По данным посольства РФ в Казахстане, Военно-транспортная авиация Министерства обороны России организует доставку сограждан страны из Алма-Аты на родину 9 января.

«С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы–Иваново и Алматы–Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на родину», — говорится в официальном сообщении.

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Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ в два раза. Протесты перекинулись на другие города, в том числе на Алма-Ату. Начались беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, было объявлено о начале контртеррористической операции. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане ранены порядка 1 тысячи человек. По информации МВД республики, погибли 18 силовиков.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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