Путин поддержал идею Токаева провести видеоконференцию Совбеза ОДКБ

В Алма-Ате в перестрелках 8 января погибли и пострадали люди, в том числе дети. В результате огнестрельного ранения скончался 11-летний ребёнок, ещё один 15-летний подросток пострадал. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане, информирует RT.

Также в Алма-Ате погиб 22-летний гражданин Израиля Леван Когеашвили погиб во время протестов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.