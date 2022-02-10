Возраст, «Омикрон», восемь прививок: что известно о состоянии Жириновского

9 февраля стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. В Минздраве РФ подтвердили, что 75-летний политик заразился штаммом коронавируса «омикрон» и сейчас находится в больнице.

«Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «Mash», Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, поражение лёгких 50-75%. При этом соратники политика убеждают СМИ в том, что Жириновский чувствует себя хорошо и даже продолжает работать.

В свою очередь, вечером 9 февраля РБК со ссылкой на собственные источники передавал, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского якобы подключили к ИВЛ, так как он находится в критическом состоянии. Как отмечается, состояние политика осложняют сопутствующие болезни.

Отмечается, что политик находится в ЦКБ со 2 февраля, то есть информация о госпитализации скрывалась на протяжении недели. По данным "Коммерсанта", это было желание самого Жириновского, который не хотел дискредитировать кампанию по вакцинации от коронавируса: ранее политик публично заявлял, что прививался от коронавируса восемь (!) раз, причем разными вакцинами.