Возраст, «Омикрон», восемь прививок: что известно о состоянии Жириновского
Владимир Жириновский заболел коронавирусом еще 2 февраля, однако скрывал это из-за боязни дискредитировать кампанию по вакцинации. Теперь он в больнице.
9 февраля стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. В Минздраве РФ подтвердили, что 75-летний политик заразился штаммом коронавируса «омикрон» и сейчас находится в больнице.
«Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в ведомстве.
По данным Telegram-канала «Mash», Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, поражение лёгких 50-75%. При этом соратники политика убеждают СМИ в том, что Жириновский чувствует себя хорошо и даже продолжает работать.
В свою очередь, вечером 9 февраля РБК со ссылкой на собственные источники передавал, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского якобы подключили к ИВЛ, так как он находится в критическом состоянии. Как отмечается, состояние политика осложняют сопутствующие болезни.
Отмечается, что политик находится в ЦКБ со 2 февраля, то есть информация о госпитализации скрывалась на протяжении недели. По данным "Коммерсанта", это было желание самого Жириновского, который не хотел дискредитировать кампанию по вакцинации от коронавируса: ранее политик публично заявлял, что прививался от коронавируса восемь (!) раз, причем разными вакцинами.
В центральном аппарате ЛДПР сотрудникам сообщили, что Жириновский временно уходит на домашний карантин в целях профилактики. О заражении знали только помощники Жириновского, руководитель аппарата и его личные охранники. Однако затем политик пропустил эфир на «Радио КП» и перестал выступать и в других СМИ, и скрывать информацию о состоянии его здоровья стало невозможным.
Комментируя частые прививки политика, иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала не следовать его примеру, поскольку у пожилых людей антитела в принципе плохо вырабатываются.
«Мне кажется, ему уже всё равно. И потом, Владимир Вольфович уже человек возрастной, у них в принципе иммунный ответ идет достаточно слабый, то есть быстро исчезают антитела к коронавирусу. Еще есть такой эффект, как «иммунологическая яма», у многих людей старше 70 иммуноглобулин G может не выявляться. Даже если человек, например, болел корью, у него может не обнаружиться антител, хотя иммунитет сохраняется, и снова корью он не заболеет. Видимо, организм перестает тратить на это свои силы. Всё очень индивидуально. Нужно смотреть, что в анамнезе у человека», - пояснила специалист.
Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный рассказал, что в последние дни перед госпитализацией Владимир Жириновский тяжело дышал и с трудом ходил.
«Физически сдавал он конечно. Видно, что тяжело перемещается, тяжело дышит, но это вследствие возрастных изменений. Про психическое состояние не говорю, потому что на мой взгляд, оно уже давно не совсем адекватное», - отметил депутат.
При этом врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков отметил, что Жириновский вряд ли стал бы врать о столь частой вакцинации, однако у пожилых людей возможны индивидуальные реакции и плохой иммунный ответ, пояснил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Неизвестно, навредило ли ему это. Нет научных данных по поводу частых вакцинаций. Есть данные, что наиболее эффективная защита от коронавируса - это прививка+ревакцинация+еще одна ревакцинация. Про более частые вакцинации данных мы просто не имеем. Самое эффективное при этом, когда разброс идет не ранее через полгода. И я не могу сказать, врал ли [Жириновский] о вакцинации. Не думаю, что человек, который за вакцинацию, будет врать настолько», - добавил Тимаков.
Временным преемником госпитализированного Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР может стать вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, сообщают СМИ. По имеющимся данным, на лидерскую позицию точно не претендуют губернаторы Смоленской области и Хабаровского края Алексей Островский и Михаил Дегтярев.
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