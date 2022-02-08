«Заболеет треть россиян!»: Удар «омикрона» по РФ не даст коллективный иммунитет

Высокая заболеваемость коронавирусом в России не приведет к остановке пандемии, и придется вновь вакцинироваться, сказал НСН Николай Крючков.

Длинная волна «омикрона» в России может привести в заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что Россия пройдет пик заболеваемости штаммом «омикрон» уже на этой неделе.

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«Что касается количества переболевших, все зависит от того, будет ли дополнительная волна ВА.2 или вообще какая-то волна до мая. Думаю, что с высокой вероятностью будет. Можно прикинуть, что за всю эту длинную "омикрон"-волну заболеет много людей, примерно 30-40% всех россиян, но это, конечно, никакие на 80, 90 или 100%. Не все переболеют, но все равно это очень много. Это будет значительный вклад в коллективный иммунитет, но он будет недостаточен для остановки пандемии», - сказал Крючков.

По его словам, в России происходит «утечка» коллективного иммунитета.

«Большое количество людей после заболевания долго не вакцинируются, либо не ревакцинируются после вакцинации. Соответственно, у нас происходит утечка коллективного иммунитета, о чем недавно косвенно сказала [вице-премьер РФ] Голикова», - посетовал иммунолог.

Он также указал, что данные по коллективному иммунитету надо пересчитывать.

«Коллективный иммунитет – это не такая простая субстанция. Если мы говорим об иммунитете от распространения вируса, то нет, скорее всего, полного достижения этого уровня не будет хотя бы из-за того, что восприимчивость людей к «омикрону» значительно выше, чем к предыдущим линиям, поэтому коллективный иммунитет нужно пересчитывать относительно текущей, доминирующей линии», - разъяснил собеседник «Радиоточки НСН».
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Крючков также посоветовал тем, кто переболел коронавирусом в январе-феврале, «вакцинироваться через 4-5 месяцев», как и после вакцинации.

Со своей стороны, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков пообещал НСН, что Россию ждут «3-4 спокойных месяца», поскольку, «все, кто мог, переболели».

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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