«Заболеет треть россиян!»: Удар «омикрона» по РФ не даст коллективный иммунитет
Высокая заболеваемость коронавирусом в России не приведет к остановке пандемии, и придется вновь вакцинироваться, сказал НСН Николай Крючков.
Длинная волна «омикрона» в России может привести в заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что Россия пройдет пик заболеваемости штаммом «омикрон» уже на этой неделе.
«Что касается количества переболевших, все зависит от того, будет ли дополнительная волна ВА.2 или вообще какая-то волна до мая. Думаю, что с высокой вероятностью будет. Можно прикинуть, что за всю эту длинную "омикрон"-волну заболеет много людей, примерно 30-40% всех россиян, но это, конечно, никакие на 80, 90 или 100%. Не все переболеют, но все равно это очень много. Это будет значительный вклад в коллективный иммунитет, но он будет недостаточен для остановки пандемии», - сказал Крючков.
По его словам, в России происходит «утечка» коллективного иммунитета.
«Большое количество людей после заболевания долго не вакцинируются, либо не ревакцинируются после вакцинации. Соответственно, у нас происходит утечка коллективного иммунитета, о чем недавно косвенно сказала [вице-премьер РФ] Голикова», - посетовал иммунолог.
Он также указал, что данные по коллективному иммунитету надо пересчитывать.
«Коллективный иммунитет – это не такая простая субстанция. Если мы говорим об иммунитете от распространения вируса, то нет, скорее всего, полного достижения этого уровня не будет хотя бы из-за того, что восприимчивость людей к «омикрону» значительно выше, чем к предыдущим линиям, поэтому коллективный иммунитет нужно пересчитывать относительно текущей, доминирующей линии», - разъяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Крючков также посоветовал тем, кто переболел коронавирусом в январе-феврале, «вакцинироваться через 4-5 месяцев», как и после вакцинации.
Со своей стороны, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков пообещал НСН, что Россию ждут «3-4 спокойных месяца», поскольку, «все, кто мог, переболели».
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