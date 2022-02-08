«Заболеет треть россиян!»: Удар «омикрона» по РФ не даст коллективный иммунитет

Длинная волна «омикрона» в России может привести в заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что Россия пройдет пик заболеваемости штаммом «омикрон» уже на этой неделе.