СМИ: Жириновского госпитализировали с ковидом
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства подтвердил, что политик попал в больницу, однако диагноз уточнять не стал.
По данным Telegram-канала «Mash», Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, поражение лёгких 50-75%.
Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru