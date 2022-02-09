СМИ: Жириновского госпитализировали с ковидом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19

Собеседник агентства подтвердил, что политик попал в больницу, однако диагноз уточнять не стал.

По данным Telegram-канала «Mash», Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, поражение лёгких 50-75%.

Ранее в пресс-службе ЛДПР заявили, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

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ТЕГИ:КоронавирусГоспитализацияВладимир ЖириновскийЛДПР
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