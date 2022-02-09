Минздрав: Жириновский в стабильном состоянии
В Минздраве РФ подтвердили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился штаммом коронавируса «омикрон» и сейчас находится в больнице .
«Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в ведомстве РИА Новости.
Отмечается, что политик находится в ЦКБ со 2 февраля.
Ранее РБК утверждало со ссылкой на источники, что Жириновский находится в критическом состоянии и подключен к ИВЛ.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков, пока непонятно, навердили ли Жириновскому многочисленные ревакцинации.
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