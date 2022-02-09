Минздрав: Жириновский в стабильном состоянии

В Минздраве РФ подтвердили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился штаммом коронавируса «омикрон» и сейчас находится в больнице .

«Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в ведомстве РИА Новости.

«Возраст - это риск»: Инфекционист о госпитализации Жириновского

Отмечается, что политик находится в ЦКБ со 2 февраля.

Ранее РБК утверждало со ссылкой на источники, что Жириновский находится в критическом состоянии и подключен к ИВЛ.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков, пока непонятно, навердили ли Жириновскому многочисленные ревакцинации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусМинздравВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры