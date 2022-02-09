Минздрав: Жириновский в стабильном состоянии

Отмечается, что политик находится в ЦКБ со 2 февраля.

Ранее РБК утверждало со ссылкой на источники, что Жириновский находится в критическом состоянии и подключен к ИВЛ.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков, пока непонятно, навердили ли Жириновскому многочисленные ревакцинации.

