СМИ: Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
9 февраля 202218:23
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к ИВЛ, он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, состояние политика осложняют сопутствующие болезни.
9 февраля ряд СМИ сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ с пневмонией и 50-75% поражением легких. Ранее политик исчез из медиапространства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Глава МИД Британии прибыла с визитом в Москву
- Резкий рост убийств и мошенничеств отмечен в Подмосковье
- Шольц: Берлин готов к диалогу с Москвой во всех форматах
- СМИ: Перенос награждения фигуристов связан с допинг-тестом Валиевой
- СМИ: Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
- Росавиация выдала сертификат второму лоукостеру в РФ
- Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 заражаются «омикроном»
- Подмосковье весной может подтопить
- Россия и Бразилия углубят стратегическое партнерство
- Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Татарстане
9 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru