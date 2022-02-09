СМИ: Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к ИВЛ, он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«Возраст - это риск»: Инфекционист о госпитализации Жириновского

Как отмечает издание, состояние политика осложняют сопутствующие болезни.

9 февраля ряд СМИ сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ с пневмонией и 50-75% поражением легких. Ранее политик исчез из медиапространства.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийРоссия
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