«Сильно изменился». Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского

Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в последнее время стал «физически сдавать», сообщает РИА ФАН.

Жириновский предрек распад США и эвакуацию американцев в Сибирь

По его словам, 75-летний политик сильно изменился, стал тяжело дышать и перемещаться, однако это следствие возрастных изменений.

«Про психическое состояние Жириновского не говорю, потому что на мой взгляд, оно уже давно не совсем адекватное», — подчеркнул Куринный.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, поражение лёгких 50-75%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВладимир ЖириновскийЛДПРДепутат
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