«Сильно изменился». Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского
Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в последнее время стал «физически сдавать», сообщает РИА ФАН.
По его словам, 75-летний политик сильно изменился, стал тяжело дышать и перемещаться, однако это следствие возрастных изменений.
«Про психическое состояние Жириновского не говорю, потому что на мой взгляд, оно уже давно не совсем адекватное», — подчеркнул Куринный.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, поражение лёгких 50-75%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Мясников назвал фактор, снижающий риск развития рака груди
- «Сильно изменился». Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского
- «Мелкий порученец НАТО»: Ле Пен раскритиковала итоги визита Макрона в Москву и Киев
- Гинцбург заявил, что регистрация вакцины «Спутник V» в ВОЗ неизбежна
- Песков: в Кремле придают особое значение визиту главы Казахстана Токаева
- Тату-мастер раскритиковал рисунок на груди Моргенштерна
- Эрдоган ждет Путина в Турции на день всех влюбленных
- Российские ученые извлекли из антарктического озера лёд возрастом около 600 тысяч лет
- ВС предложил втрое увеличить сумму долга для личного банкротства
- Ханский дворец закрыли для туристов в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru