«Сильно изменился». Депутат Куринный рассказал о самочувствии Жириновского

По его словам, 75-летний политик сильно изменился, стал тяжело дышать и перемещаться, однако это следствие возрастных изменений.

«Про психическое состояние Жириновского не говорю, потому что на мой взгляд, оно уже давно не совсем адекватное», — подчеркнул Куринный.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что Жириновский был госпитализирован с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса, поражение лёгких 50-75%.

