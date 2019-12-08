В России ищут способы противостоять мафии из ВАДА

Как уже писала НСН, Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие 4 года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Российским спортсменам же предлагается в очередной раз доказывать свою непричастность к допинговым манипуляциям и употреблению запрещенных препаратов. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в старой базе данных московской антидопинговой лаборатории. В первую очередь это грозит возможным участием российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом и пропуском чемпионата мира по футболу 2022 года.

В России нашли способ обойти это решение. Наши спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России. Об этом заявил его президент Станислав Поздняков. Его решение в эфире НСН поддержал советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«WADA может предлагать какие-то действия, решения принимает Международный Олимпийский комитет. Я рад, что наш ОКР нашел выход из положения, и наши спортсмены на олимпиаде никоим образом не будут дискриминированы. Если Поздняков считает, что Олимпийская хартия позволяет ему заявить о выступлении наших спортсменов в составе команды ОКР, значит, вопрос уже проработан», - заявил собеседник НСН.

Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН отметил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.

«К этому сроку, предположим 9 [декабря], наверняка появятся еще определенные козыри, о которых мы не знаем. Скорее всего, один из козырей – предъявят, что у нас в разных федерациях работают тренерами люди, которые были пойманы на допинге… Мне намекнули, что этот козырь будет. Что с этим делать, это нашим руководителям решать», - сказал Любимов.