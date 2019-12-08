В России ищут способы противостоять мафии из ВАДА
Депутат, тренеры и спортивный аналитик предложили решение антидопингового конфликта, инициированного ВАДА.
В Лозанне состоялась плановое заседание Международного олимпийского комитета. Олимпийский саммит прошел уже в восьмой раз. На встрече обсуждались вопросы подготовки к играм в Токио, а также к зимним юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в Лозанне в январе следующего года. Также в рамках встречи обсуждалась и тема борьбы с допингом.
Как рассказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, санкции, которые рекомендовал принять Исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Комитет по соответствию этой организации (CRC), являются нелогичными и неадекватными, поскольку обвинения в адрес ОКР выдвинуты не были. Он также указал и на отсутствие информации об участии Олимпийского комитета России в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами.
Поздняков добавил, что рекомендации Комитета по соответствию ВАДА напрямую ущемляют права ОКР. Он добавил, что это касается, в первую очередь, членов Исполкома Олимпийского комитета России, состав которого полностью отражает структуру олимпийского движения России.
Как уже писала НСН, Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие 4 года, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Российским спортсменам же предлагается в очередной раз доказывать свою непричастность к допинговым манипуляциям и употреблению запрещенных препаратов. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в старой базе данных московской антидопинговой лаборатории. В первую очередь это грозит возможным участием российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио только под нейтральным флагом и пропуском чемпионата мира по футболу 2022 года.
В России нашли способ обойти это решение. Наши спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России. Об этом заявил его президент Станислав Поздняков. Его решение в эфире НСН поддержал советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«WADA может предлагать какие-то действия, решения принимает Международный Олимпийский комитет. Я рад, что наш ОКР нашел выход из положения, и наши спортсмены на олимпиаде никоим образом не будут дискриминированы. Если Поздняков считает, что Олимпийская хартия позволяет ему заявить о выступлении наших спортсменов в составе команды ОКР, значит, вопрос уже проработан», - заявил собеседник НСН.
Президент Клуба Истории и Статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН отметил, что WADA готовит новые выпады в отношении российского спортивного сообщества.
«К этому сроку, предположим 9 [декабря], наверняка появятся еще определенные козыри, о которых мы не знаем. Скорее всего, один из козырей – предъявят, что у нас в разных федерациях работают тренерами люди, которые были пойманы на допинге… Мне намекнули, что этот козырь будет. Что с этим делать, это нашим руководителям решать», - сказал Любимов.
Отметим, что многие российские политики уверены, что дело вовсе не в борьбе с допингом, а в политических выпадах против России.
Заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН указал выход из ситуации. Он призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – ВАДА. Иванов также считает, что российским спортсменам необходимо отказаться от участия в Олимпийских играх и одновременно проводить свои российские состязания.
«Нам нужно уйти из Олимпиады и ничего там не платить, а проводить наши российские соревнования параллельно Олимпийским играм. И всем ребятам, которые будут показывать результаты выше, чем на Олимпиаде, поднимать флаг, играть гимн, хлопать и награждать в соответствии. Сколько можно стоять на коленях перед этой ВАДА?! Это американо-канадская ВАДА и пока она будет с нами так, ничего не поменяется», - считает заслуженный тренер России.
Ранее точку зрения коллеги поддержал заслуженный тренер СССР, член высшего экспертного совета Союза конькобежцев России Борис Васильковский. В эфире НСН он заявил, что Олимпиады тормозят развитие российского конькобежного спорта.
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