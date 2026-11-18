СМИ: В Сербии молодой россиянин получил перелом черепа в драке
В Белграде 20-летний гражданин России получил тяжелые травмы головы после драки с 22-летним местным. Пострадавший находится в больнице с переломом основания черепа и кровоизлиянием в мозг, сообщает Telegraf.
Инцидент произошел на улице Делиградска в комплексе «Спортско село». По предварительным данным, молодые люди вместе выпивали. После повздорили, затем конфликт перерос в драку.
Во время потасовки 22-летний Ш. С. несколько раз ударил россиянина по голове. Пострадавшего экстренно доставили в Центр неотложной помощи. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Его госпитализировали в критическом состоянии.
Полиция Белграда установила личность предполагаемого нападавшего и задержала вскоре после происшествия. На агрессивного местного жителя завели уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.
Ранее посольство РФ в ЮАР сообщило об убийстве россиянина в африканской республике.
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