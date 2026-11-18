Инцидент произошел на улице Делиградска в комплексе «Спортско село». По предварительным данным, молодые люди вместе выпивали. После повздорили, затем конфликт перерос в драку.



Во время потасовки 22-летний Ш. С. несколько раз ударил россиянина по голове. Пострадавшего экстренно доставили в Центр неотложной помощи. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Его госпитализировали в критическом состоянии.



Полиция Белграда установила личность предполагаемого нападавшего и задержала вскоре после происшествия. На агрессивного местного жителя завели уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.



Ранее посольство РФ в ЮАР сообщило об убийстве россиянина в африканской республике.

