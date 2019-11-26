Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду
Лидер КПРФ в эфире НСН заявил, что США и страны Западной Европы всегда были настроены на унижение России, но нашим спортсменам нужно продолжать борьбу за право выступления на Играх в Токио в 2020 году.
С идеей провести в России международные соревновании наподобие Игр Доброй воли выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так он предложил ответить на рекомендацию комитета WADA допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Токио только под нейтральным флагом и без использования гимна.
«В ответ на "санкции" WADA Россия могла бы провести свои соревнования мирового масштаба, как в свое время СССР проводил Игры доброй воли. Но, чтобы прекратить подобные "выкрутасы“ в адрес нашей страны, необходимо, прежде всего, вновь стать по-настоящему сильными и независимыми», — написал Зюганов в соцсетях.
В беседе с НСН лидер коммунистов заявил, что бойкотировать международные старты для России - не выход. Более того, нужно продолжать бороться за возможность ехать в Токио со своим флагом, гимном и в форме с национальной символикой.
«Сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении. Но ничего нового тут нет. Если помните, США бойкотировали Олимпиаду в 1980-м году, потом им в Сочи не нравилось, сегодня им не нравится наша легкая атлетика. Это приобретает идиотский характер. Но мы - народ-победитель, мы готовимся к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и выступаем за то, чтобы участвовать в соревнованиях, высоко подняв голову. И этому, безусловно, будут противиться, хотя мы рассчитываем на поддержку наших друзей», - уверен лидер российских коммунистов.
«Уважайте себя, мир будет уважать и Вас»
В комментарии РБК глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что лично он выступление под нейтральным флагом считает нормальным, потому что «спортсмены не должны платить за ошибки спортивных чиновников».
На вопрос НСН Геннадию Зюганову, не нужно ли вообще России в случае отстранения на 4 года от соревнований вообще бойкотировать Игры в Токио, лидер КПРФ ответил категорическим отказом.
«Бойкот сегодня не метод борьбы. Кто отсутствует на спортивной площадке, тот всегда не прав. Нужно доказывать на всех фронтах наши возможности. Ничего хорошего от англосаксов ожидать не приходится, они пытаются нас принизить и унизить, но не спортивных площадках, а в результате всяких проделок. Разоблачать их нужно, показывать их мурло и продолжать соревноваться! И еще нам нужно обращаться за помощью к друзьям», - заявил Геннадий Зюганов, имея в виду союзные Москве страны.
Столь же категоричную позицию высказал в интервью ТАСС член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Он обвинил Всемирное антидопинговое агентство в ущемлении прав России, уточнив, что ни одно государство в мире не получало столь серьезных санкций со стороны антидопинговой организации. Выходом из ситуации Свищев видит иск в суд и разбирательство на высоком уровне в сложившейся ситуации.
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