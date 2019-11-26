Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду

С идеей провести в России международные соревновании наподобие Игр Доброй воли выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так он предложил ответить на рекомендацию комитета WADA допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Токио только под нейтральным флагом и без использования гимна.

«В ответ на "санкции" WADA Россия могла бы провести свои соревнования мирового масштаба, как в свое время СССР проводил Игры доброй воли. Но, чтобы прекратить подобные "выкрутасы“ в адрес нашей страны, необходимо, прежде всего, вновь стать по-настоящему сильными и независимыми», — написал Зюганов в соцсетях.

В беседе с НСН лидер коммунистов заявил, что бойкотировать международные старты для России - не выход. Более того, нужно продолжать бороться за возможность ехать в Токио со своим флагом, гимном и в форме с национальной символикой.

«Сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении. Но ничего нового тут нет. Если помните, США бойкотировали Олимпиаду в 1980-м году, потом им в Сочи не нравилось, сегодня им не нравится наша легкая атлетика. Это приобретает идиотский характер. Но мы - народ-победитель, мы готовимся к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и выступаем за то, чтобы участвовать в соревнованиях, высоко подняв голову. И этому, безусловно, будут противиться, хотя мы рассчитываем на поддержку наших друзей», - уверен лидер российских коммунистов.