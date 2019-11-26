Минспорта: Отстранение от Евро-2020 России не грозит
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в России ничто не угрожает. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
«Я считаю, что чемпионату Европы ничего не угрожает. Мы спокойно готовимся к проведению. У нас уже все готово к встрече иностранных гостей, иностранных команд», — заявил чиновник.
Ранее РИА Новости сообщало, что в WADA также заявили об отсутствии рисков срыва Еврокубка-2020. В заявлении организации уточняется, что чемпионат Европы по футболу не является «мультиспортивным событием», а потому рекомендации WADA по запрету допуска России к международным спортивным турнирам на него не распространяются.
Ранее стало известно, что WADA рекомендовало исполкому признать Русада не соответствующим кодексу организации, а также применить санкции к российским спортсменам, в частности запретить им выступления на международных соревнованиях под флагом страны в течение четырёх лет и запретить проводить в России соответствующие турниры. Рекомендации были выданы в связи с обнаружением изменений в базе данных московской лаборатории.
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