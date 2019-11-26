Минспорта: Отстранение от Евро-2020 России не грозит

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в России ничто не угрожает. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Я считаю, что чемпионату Европы ничего не угрожает. Мы спокойно готовимся к проведению. У нас уже все готово к встрече иностранных гостей, иностранных команд», — заявил чиновник.