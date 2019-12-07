Фетисов похвалил ОКР за смекалку с российским флагом
Советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поддержал Олимпийский комитет России в решении вывести наших спортсменов под флагом ОКР на Олимпиаде.
Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио в 2020 году не под нейтральным флагом, а под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом заявил президент организации Станислав Поздняков, передает РБК.
По его словам, такой вариант предусмотрен Олимпийской хартией. На зимней Олимпиаде в 2018 году россияне выступали под нейтральным флагом, потому что российский комитет был временно отстранен.
Знаменитый советский и российский хоккеист первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов прокомментировал в эфире НСН решение Олимпийского комитета России о выступлении наших спортсменов в составе команды ОКР под его флагом.
«WADA может предлагать какие-то действия, решения принимает Международный Олимпийский комитет. Я рад, что наш ОКР нашел выход из положения, и наши спортсмены на олимпиаде никоим образом не будут дискриминированы. Если Поздняков считает, что Олимпийская хартия позволяет ему заявить о выступлении наших спортсменов в составе команды ОКР, значит, вопрос уже проработан. Если президент Олимпийского комитета заявил, что есть способ вывести российских спортсменов под нашим флагом – мы только порадуемся. Будем надеяться, что этот вариант пройдет», - заявил собеседник НСН.
Ранее заслуженный тренер России по легкой атлетике Алексей Иванов в эфире НСН призвал российское спортивное руководство перестать подчиняться канадско-американской мафии – WADA.
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