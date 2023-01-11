В кассетных отказали: Отправят ли США ракеты ATACMS на Украину

Отмечается, что отправляемые вооружения были изготовлены во времена холодной войны и предназначены для «уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя». В материале говорится, что Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть их передачу Киеву.

«После того, как США отказали (Украине – ред. НСН) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать. Это показывает, что, хотя Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она действительно оказывает Украине существенную военную поддержку», — приводит издание слова одного из собеседников.

При этом эксперты, опрошенные FP, опасаются, что их применение может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем. Указывается, что кассетные боеприпасы хаотично разлетаются при выстреле, а также часто не разрываются. Как заявлял украинский премьер Денис Шмыгаль 8 января, общая площадь созданных в стране в ходе военных действий минных полей достигла 250 тысяч квадратных метров.