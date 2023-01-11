В кассетных отказали: Отправят ли США ракеты ATACMS на Украину
Вашингтон отказал Киеву в поставках кассетных боеприпасов, однако с ноября их начала поставлять Турция, между тем Украина продолжает просить США об отправке ей дальнобойных ракет ATACMS для перелома хода боевых действий.
Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца, используемые в артиллерии. Об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС.
Отмечается, что отправляемые вооружения были изготовлены во времена холодной войны и предназначены для «уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя». В материале говорится, что Анкара в течение нескольких месяцев пыталась скрыть их передачу Киеву.
«После того, как США отказали (Украине – ред. НСН) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать. Это показывает, что, хотя Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она действительно оказывает Украине существенную военную поддержку», — приводит издание слова одного из собеседников.
При этом эксперты, опрошенные FP, опасаются, что их применение может усугубить проблему с разминированием территорий Украины в будущем. Указывается, что кассетные боеприпасы хаотично разлетаются при выстреле, а также часто не разрываются. Как заявлял украинский премьер Денис Шмыгаль 8 января, общая площадь созданных в стране в ходе военных действий минных полей достигла 250 тысяч квадратных метров.
Так, Киев долгое время пытался добиться поставок кассетных артиллерийских боеприпасов от США, но получил отказ. При этом Вашингтон не спешит поставлять и дальнобойные ракеты ATACMS. Как сообщало издание Politico, в Белом доме полагают, что их использование слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 километров. Однако именно эти боеприпасы, как сообщается в статье, в списке главных желаний Киева.
Между тем Украина продолжает требовать от США поставок ATACMS. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 31 декабря сообщил, что Киев надеется получить ракеты дальнего действия, танки и ударные беспилотники в 2023 году. Он также в шутливой форме отметил, что после ATACMS все задумаются о предоставлении Киеву авианосцев и атомных подводных лодок. А 11 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры о предоставлении Украине ATACMS ведутся «очень интенсивно».
Некоторые эксперты сходятся во мнении, что без поставок Киеву дальнобойных ракет в ближайшее время ситуация на фронте изменится в худшую для него сторону. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации из-за того, что США отказались массово поставлять ATACMS и большое количество комплексов противовоздушной обороны для нужд ВСУ.
«Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. Я не знаю, как Зеленский выдержит это. (Заявление – ред. НСН) о том, что конфликт закончится в 2023 году, пойдет наступление — это просто детская глупость. Наоборот, все только начинается, тяжелейшие решения еще предстоят. Зеленский вряд ли с этим справится», — сказал он на своем YouTube-канале.
В свою очередь американский генерал Барри Маккеффри в интервью телеканалу MSNBC отмечал, что украинские военные находятся в уязвимой позиции. По его словам, в настоящее время сложилось подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и авиации. Маккеффри указал: чтобы повлиять на баланс сил, необходимо передать ВСУ танки США M1 Abrams, а также ракеты ATACMS.
При этом многие военные аналитики и специалисты опасаются, что США все же решатся предоставить Украине ракеты ATACMS. Как отмечал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», при помощи таких ракет украинские военнослужащие смогут атаковать территорию России уже на всю глубину. Он подчеркнул, что Россия не должна дать ATACMS «доехать» до Киева.
«Не исключаю, что они после серии ракетных ударов предоставят Украине ракеты большой дальности ATACMS. Мы должны еще больше наращивать давление, уничтожать все, что есть, чтобы странам Запада некого стало снабжать оружием. Необходимо наносить удары по коммуникациям, так, чтобы ATACMS никуда не смогли доехать», - указал Сивков.
На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что если западные страны продолжат поставлять Киеву новые виды вооружений, то вокруг них «все заполыхает». По его словам, военная кампания перейдет на другой уровень при продолжающейся накачке украинцев западным оружием.
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