Бербок заявила о новых поставках вооружения для замерзающей Украины
Германия будет продолжать поставлять вооружение и энергетическое оборудование, чтобы Украина смогла пережить зиму. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Харьков.
Политик отметила, что украинцы должны быть уверены в солидарности и поддержке со стороны Германии. По словам Бербок, в качестве помощи ФРГ предоставила трансформаторы и генераторы, одеяла и топлива, а также оружие.
Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалл заявил, что поставки оружия Украине не отвечают интересам Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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