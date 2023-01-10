Бербок заявила о новых поставках вооружения для замерзающей Украины

Германия будет продолжать поставлять вооружение и энергетическое оборудование, чтобы Украина смогла пережить зиму. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Харьков.

Военный парадокс. Украине поставляют оружие «ради мира»

Политик отметила, что украинцы должны быть уверены в солидарности и поддержке со стороны Германии. По словам Бербок, в качестве помощи ФРГ предоставила трансформаторы и генераторы, одеяла и топлива, а также оружие.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалл заявил, что поставки оружия Украине не отвечают интересам Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаГуманитарная ПомощьФРГ
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