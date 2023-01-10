Бербок заявила о новых поставках вооружения для замерзающей Украины

Политик отметила, что украинцы должны быть уверены в солидарности и поддержке со стороны Германии. По словам Бербок, в качестве помощи ФРГ предоставила трансформаторы и генераторы, одеяла и топлива, а также оружие.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалл заявил, что поставки оружия Украине не отвечают интересам Германии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

