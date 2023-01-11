СМИ: Турция негласно начала поставки Украине кассетных боеприпасов
Турция с ноября прошлого года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны. Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на американских и европейских чиновников.
По данным источников, Киев получил так называемые улучшенные стандартные боеприпасы двойного назначения (DPICM). Припасы, которые предназначены в том числе для уничтожения бронетехники и могут использоваться для поражения живой силы, были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с Соединенными Штатами, отмечает телеканал «360».
«После того как США отказали [Украине] в предоставлении кассетных боеприпасов, Турция была единственным местом, где они могли их получить», - рассказал один из собеседников Foreign Policy.
Отмечается, что DPICM наносят в 10 раз больше урона, чем стандартные боеприпасы: каждый снаряд содержит 88 поражающих частей, и даже неразорвавшиеся сразу после выстрела элементы могут представлять опасность в течение многих лет. Для расчистки территории после применения DPICM необходимы сложные мероприятия по разминированию.
Издание подчеркивает, что законы США запрещают экспорт опасных боеприпасов. При этом отмечается, что США и Турция не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам от 2008 года, запрещающей использование, передачу и накопление подобных вооружений, пишет Ura.ru. Кроме того, Россия и Украина также не подписали конвенцию.
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