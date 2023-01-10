Тянут время: Названы цели Украины с новым вооружением
США начали поставлять Киеву боевую технику для создания подвижных мобильных соединений, чтобы Украина могла затянуть время до лета для своей выгоды, отметил в эфире НСН Алексей Леонков.
Украине важно затянуть время до лета, когда подготовленные на полигонах НАТО украинские военные смогут вступить в бой, именно поэтому Киеву поставляется техника для создания подвижных тактических групп, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с НСН.
Накануне Politico со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон обдумывает возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи. Так, США недавно объявили о выделении Украине рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В него вошли, в частности, БТР и боевые машины пехоты Bradley. Алексей Леонков отметил, что такие машины впервые будут участвовать в боевых действиях в сложных походных условиях.
«Нужно смотреть не на размеры этой помощи, а на то, куда она пойдет. Глядя на БТР и боевые машины пехоты можно сделать вывод, что это все для создания подвижных тактических групп. Такие подвижные мобильные соединения предназначены для того, чтобы атаковать линию боевого соприкосновения, выискивать слабые места и по возможности наносить существенный урон. Есть недостатки, связанные с тем, что эти машины впервые будут участвовать в боевых действиях в сложных походных условиях, у них слабая броня, они не устойчивы к современным противотанковым ракетным комплексам. Здесь вопрос будет стоять так: кто кого. Добиться стратегических успехов эта техника не сможет, но участвовать в тактических операциях против нашей армии будет», - сказал Леонков.
Он отметил, что Киев ждет наступления лета, когда подготовленные украинские военные на полигонах НАТО смогут начать участвовать в боевых действиях. При этом Леонков указал, что проведенная частичная мобилизация дала преимущество России в силе и огневых средствах.
«Им важно сейчас затянуть время до лета. До того времени, когда будет раскручен маховик военно-промышленного комплекса НАТО и пойдут десятками тысяч подготовленные на полигонах НАТО украинские военнослужащие. Им нужно выиграть время любой ценой, поэтому кидается такая техника. Второе – американцы отрабатывают различные тактические приемы на просторах Украины для того, чтобы решить в будущем, какие из этих приемов наиболее эффективны, на что делать ставку. У России сейчас есть оперативно-тактическое преимущество, проведенная частичная мобилизация дала преимущества в силе и в огневых средствах. Есть некоторые ограничивающие условия – это и погодные условия и то, что мы максимально сберегаем жизни мирных граждан», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США путем предоставления дополнительной военной помощи Украине, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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