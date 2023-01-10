Тянут время: Названы цели Украины с новым вооружением

Накануне Politico со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон обдумывает возможность поставок на Украину боевых бронированных машин Stryker в рамках предстоящего пакета помощи. Так, США недавно объявили о выделении Украине рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В него вошли, в частности, БТР и боевые машины пехоты Bradley. Алексей Леонков отметил, что такие машины впервые будут участвовать в боевых действиях в сложных походных условиях.

«Нужно смотреть не на размеры этой помощи, а на то, куда она пойдет. Глядя на БТР и боевые машины пехоты можно сделать вывод, что это все для создания подвижных тактических групп. Такие подвижные мобильные соединения предназначены для того, чтобы атаковать линию боевого соприкосновения, выискивать слабые места и по возможности наносить существенный урон. Есть недостатки, связанные с тем, что эти машины впервые будут участвовать в боевых действиях в сложных походных условиях, у них слабая броня, они не устойчивы к современным противотанковым ракетным комплексам. Здесь вопрос будет стоять так: кто кого. Добиться стратегических успехов эта техника не сможет, но участвовать в тактических операциях против нашей армии будет», - сказал Леонков.

Он отметил, что Киев ждет наступления лета, когда подготовленные украинские военные на полигонах НАТО смогут начать участвовать в боевых действиях. При этом Леонков указал, что проведенная частичная мобилизация дала преимущество России в силе и огневых средствах.