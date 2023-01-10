«Бездонная бочка»: Украина требует больше вооружения от Запада

«На суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — сказал Прайс на брифинге, трансляция которого шла в Twitter.

Журналисты спросили Прайса, обеспокоены ли Соединенные Штаты действиями ЧВК «Вагнер». Он ответил, что Вашингтон не считает эффективными подобные шаги со стороны России.

«В настоящий момент там действуют десятки тысяч бойцов, связанных не с российскими вооруженными силами, а с ЧВК «Вагнер». И если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», — заявил Прайс.