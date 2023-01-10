«Бездонная бочка»: Украина требует больше вооружения от Запада
Вашингтон объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи для Киева, однако власти Украины требуют все больше оружия и заявляют, что их партнеры делают недостаточно.
США путем предоставления дополнительной военной помощи Украине, в том числе боевых машин пехоты Bradley и систем противовоздушной обороны, стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«На суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — сказал Прайс на брифинге, трансляция которого шла в Twitter.
Журналисты спросили Прайса, обеспокоены ли Соединенные Штаты действиями ЧВК «Вагнер». Он ответил, что Вашингтон не считает эффективными подобные шаги со стороны России.
«В настоящий момент там действуют десятки тысяч бойцов, связанных не с российскими вооруженными силами, а с ЧВК «Вагнер». И если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», — заявил Прайс.
Так, 6 января США вновь объявили о выделении крупнейшего пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него войдут, в частности, БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.
При этом издание Politico со ссылкой на осведомленные источники 10 января сообщило, что США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker. По данным издания, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил.
«БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи. Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели», — говорится в публикации.
Однако власти США затягивают передачу Киеву комплексов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Vampire. Газета The Wall Street Journal (WSJ) отметила, что поставки Киеву антидроновых систем анонсировали в августе 2022 года, однако утверждены они были лишь в декабре, а передадут комплексы не ранее второй половины 2023 года. При этом Пентагон отказывается объяснять такую задержку.
«Поставки первых четырех систем состоятся не ранее середины 2023-го, к концу года планируется передать еще десять», — заключило издание.
Между тем Украина требует больше вооружения от Запада. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 января, ни один из союзников Киева не сделал достаточно.
«Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно», - написал Кулеба в Twitter и подчеркнул, что вооружение Украины – это «кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами».
Политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление Кулебы и отметил, что глава украинского МИДа делает заявления «в автоматическом режиме». Также он указал, что Украина «сидит на шее» у режиссирующих все эти процессы.
«Это ситуация из разряда «дайте таблеток от жадности и побольше!». Там «достаточно» никогда не будет, это просто бездонная бочка. Бюджет у них уже на внешнем балансе, военные поставки тоже… Они так и будут просить побольше и все время говорить, что им мало», — сказал Дудчак в беседе с RT.
Несмотря на заявления из Киева, Запад продолжает его активную поддержку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Ранее, 9 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения от западных стран не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. Он подчеркнул, что эти поставки могут «добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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