Посол Украины в Лондоне указал на просроченное оружие с Запада

При этом Пристайко поблагодарил иностранных партнеров за планируемые поставки ЗРК Patriot.

Киев благодарен западным странам за военную помощь, однако ни один из союзников не сделал достаточно. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

