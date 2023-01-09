Посол Украины в Лондоне указал на просроченное оружие с Запада
Страны Запада в большинстве случаев поставляют Киеву устаревшее вооружение, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью изданию Newsweek.
По его словам, у части оборудования истек срок годности.
«Мы шутим, что если вы хотите его утилизировать, отдайте нам», - сказал он.
При этом Пристайко поблагодарил иностранных партнеров за планируемые поставки ЗРК Patriot.
Киев благодарен западным странам за военную помощь, однако ни один из союзников не сделал достаточно. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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