КСИР: На военных базах США в Катаре и ОАЭ произошли взрывы

В ОАЭ и Катаре произошли взрывы на военных базах США, сообщает в Telegram Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Небензя заявил, что Запад пытается оправдать атаки на Иран мнимыми угрозами

Другие подробности не приводятся.

Ранее удар Ирана по базе Пятого флота США в Бахрейне попал на видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильСШАИранОАЭКатар

Горячие новости

Все новости

партнеры