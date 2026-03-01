Небензя заявил, что Запад пытается оправдать атаки на Иран мнимыми угрозами

Страны Запада безосновательно пытаются оправдать нападения на Иран мнимыми угрозами, прикрываясь якобы исходящими от ядерной программы Тегерана, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Погиб верховный лидер Ирана

По его словам, единственный источник достоверной информации на этот счет - доклады гендиректора МАГАТЭ. Дипломат отметил, что они не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия.

Постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

