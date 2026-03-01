Небензя заявил, что Запад пытается оправдать атаки на Иран мнимыми угрозами
Страны Запада безосновательно пытаются оправдать нападения на Иран мнимыми угрозами, прикрываясь якобы исходящими от ядерной программы Тегерана, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.
По его словам, единственный источник достоверной информации на этот счет - доклады гендиректора МАГАТЭ. Дипломат отметил, что они не указывали на то, что Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия.
Постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- КСИР: На военных базах США в Катаре и ОАЭ произошли взрывы
- Небензя заявил, что Запад пытается оправдать атаки на Иран мнимыми угрозами
- Актриса Крылова рассказала об эвакуации в Дубае во время атаки Ирана
- Премия имени Кеосаяна для спасших ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей
- Удар Ирана по базе Пятого флота США в Бахрейне попал на видео
- В России ограничили использование иностранных слов
- Погиб верховный лидер Ирана
- СМИ: При ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Хаменеи
- СМИ: Иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае
- Постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на Трампа