СМИ: Али Хаменеи был убит в своем офисе

Иранский верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе, сообщает Tasnim.

На странице Хаменеи появилось изображение с мечом «Зульфикар»

По данным агентства, это произошло утром 28 февраля. Верховный лидер в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем рабочем месте.

Ранее о гибели Хаменеи сообщило иранское государственное телевидение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
