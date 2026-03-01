СМИ: Али Хаменеи был убит в своем офисе
1 марта 202608:31
Иранский верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе, сообщает Tasnim.
По данным агентства, это произошло утром 28 февраля. Верховный лидер в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем рабочем месте.
Ранее о гибели Хаменеи сообщило иранское государственное телевидение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
