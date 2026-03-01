Премия имени Кеосаяна для спасших ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей

Премия имени кинорежиссера Тиграна Кеосаяна для спасителей выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге составит 3 млн рублей, сообщила в Telegram главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге

По ее словам, выплату разделят между всеми, кто был причастен к спасению. «Премия Тиграна дается хорошим людям, поэтому я решила выделить 3 млн, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми» — указала она.

До этого в Санкт-Петербурге прохожие поймали выпавшего из окна ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

