Удар Ирана по базе Пятого флота США в Бахрейне попал на видео

Беспилотник «Шахед» Ирана нанес прицельный удар по базе Пятого флота США в Бахрейне, сообщает «Лента.ру».

На опубликованных в интернете кадрах видно, как дрон начинает пикировать и наносит удар по цели на американской военной базе. Далее следует мощный взрыв.

По предварительным данным, был уничтожен передовой американский радар FP-132.

Ранее постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

