Удар Ирана по базе Пятого флота США в Бахрейне попал на видео
1 марта 202606:01
Беспилотник «Шахед» Ирана нанес прицельный удар по базе Пятого флота США в Бахрейне, сообщает «Лента.ру».
На опубликованных в интернете кадрах видно, как дрон начинает пикировать и наносит удар по цели на американской военной базе. Далее следует мощный взрыв.
По предварительным данным, был уничтожен передовой американский радар FP-132.
Ранее постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Премия имени Кеосаяна для спасших ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей
- Удар Ирана по базе Пятого флота США в Бахрейне попал на видео
- В России ограничили использование иностранных слов
- Погиб верховный лидер Ирана
- СМИ: При ударах по Ирану погибли четыре члена семьи Хаменеи
- СМИ: Иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае
- Постпред США попытался оправдать атаку на Иран возможным покушением на Трампа
- СМИ: Количество погибших в результате атаки по школе в Иране возросло до 118
- На странице Хаменеи появилось изображение с мечом «Зульфикар»
- Вступил в силу закон о локализации автомобилей такси