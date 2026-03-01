Актриса Крылова рассказала об эвакуации в Дубае во время атаки Ирана

Российская актриса Анастасия Крылова была в Дубае во время атак Ирана, сообщают «Известия».

СМИ: Иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае

Она описала обстановку в городе. По ее словам, она получила по телефону уведомление о срочной эвакуации. В это время за окном слышались громкие хлопки. Люди спустились в цокольный этаж, где расположена парковка.

Всем выдали воду. Крылова выразила надежду, что в ближайшее время будет возможность вернуться домой.

Ранее стало известно, что в Дубае был атакован аэропорт и отель-парус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСШАИранДубай

Горячие новости

Все новости

партнеры