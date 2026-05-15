Президент «Автоваза» пересел с Mercedes на Lada
15 мая 202600:35
Денис Постольский
Президент «Автоваза» Максим Соколов сменил автомобиль, сообщает журналист Life Александр Юнашев.
Глава компании пересел со своего Mercedes на Lada Aura. Это произошло через четыре года с момента вступления в должность.
Соколов попал на видео, на котором видно, как он садится в отечественный автомобиль.
Руководитель крупного российского автозавода не имеет права ездить на любые публичные мероприятия на «чужом» автомобиле, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.
