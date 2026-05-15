СМИ: Россия развернет ядерные торпеды «Посейдон» на «Хабаровске»
Российская ядерная торпеда «Посейдон» сможет полностью изменить расстановку сил в подводной обороне, сообщает Asia Times.
По данным газеты, ее развертывание ожидается на борту подводной лодки-носителя «Хабаровск». Субмарина станет одним из элементов «непобедимого» стратегического оружия президента РФ Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году.
Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы инфраструктуре и авианосным ударным группам противника.
Длина «Хабаровска» будет составлять около 135 метров. АПЛ сочетает в себе элементы подводных лодок класса «Борей» и «Белгород».
Китайские военные аналитики из издания Sohu считают, что Россия способна создать серьёзные проблемы военно-морским силам США в случае крупномасштабного морского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
