Средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над территорией России

Российские средства ПВО с 08:00 по 23:00 мск перехватили и уничтожили над восьмью регионами 38 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 14 мая в указанный временной интервал дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей.