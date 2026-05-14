Средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над территорией России

Российские средства ПВО с 08:00 по 23:00 мск перехватили и уничтожили над восьмью регионами 38 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что 14 мая в указанный временной интервал дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей.

Мирошник: От атак ВСУ в России за месяц погибли 100 мирных жителей

Дроны ВСУ также были уничтожены над Республикой Крым.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область: есть погибший и раненые, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры