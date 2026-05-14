Средства ПВО уничтожили 38 дронов ВСУ над территорией России
14 мая 202623:54
Андрей Ковалев
Российские средства ПВО с 08:00 по 23:00 мск перехватили и уничтожили над восьмью регионами 38 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что 14 мая в указанный временной интервал дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей.
Дроны ВСУ также были уничтожены над Республикой Крым.
Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область: есть погибший и раненые, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
