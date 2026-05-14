Эксперт расшифровала скрытые сигналы в рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина

Рукопожатие американского президента Дональда Трампа во время приветствия китайского лидера Си Цзиньпина могло свидетельствовать о стремлении подчеркнуть собственную значимость или стать своеобразной ответной реакцией. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.

Специалист пояснила, что согласно нормам делового этикета кисти рук при приветствии должны располагаться на одном уровне, без попыток одной из сторон перетянуть оппонента. В данной ситуации Трамп, по оценке Холговой, демонстрировал коллеге и мировой общественности свой статус, тогда как председатель КНР парировал этот невербальный выпад, показывая нежелание участвовать в подобном противостоянии.

Эксперт также допустила, что указанный жест мог служить ответом на то, что Си Цзиньпин не встретил Трампа в аэропорту. По правилам протокола, при визите главы столь влиятельного государства его должен приветствовать равный по статусу представитель принимающей стороны.

Холгова добавила, что характерное для Трампа рукопожатие не применялось во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, однако в случае с Си Цзиньпином американский лидер, по её мнению, решил продемонстрировать своё превосходство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
