Эксперт расшифровала скрытые сигналы в рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина

Рукопожатие американского президента Дональда Трампа во время приветствия китайского лидера Си Цзиньпина могло свидетельствовать о стремлении подчеркнуть собственную значимость или стать своеобразной ответной реакцией. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.

Специалист пояснила, что согласно нормам делового этикета кисти рук при приветствии должны располагаться на одном уровне, без попыток одной из сторон перетянуть оппонента. В данной ситуации Трамп, по оценке Холговой, демонстрировал коллеге и мировой общественности свой статус, тогда как председатель КНР парировал этот невербальный выпад, показывая нежелание участвовать в подобном противостоянии.