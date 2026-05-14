Эксперт расшифровала скрытые сигналы в рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Рукопожатие американского президента Дональда Трампа во время приветствия китайского лидера Си Цзиньпина могло свидетельствовать о стремлении подчеркнуть собственную значимость или стать своеобразной ответной реакцией. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.
Специалист пояснила, что согласно нормам делового этикета кисти рук при приветствии должны располагаться на одном уровне, без попыток одной из сторон перетянуть оппонента. В данной ситуации Трамп, по оценке Холговой, демонстрировал коллеге и мировой общественности свой статус, тогда как председатель КНР парировал этот невербальный выпад, показывая нежелание участвовать в подобном противостоянии.
Эксперт также допустила, что указанный жест мог служить ответом на то, что Си Цзиньпин не встретил Трампа в аэропорту. По правилам протокола, при визите главы столь влиятельного государства его должен приветствовать равный по статусу представитель принимающей стороны.
Холгова добавила, что характерное для Трампа рукопожатие не применялось во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, однако в случае с Си Цзиньпином американский лидер, по её мнению, решил продемонстрировать своё превосходство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по «Роснано»
- СМИ: Страны Персидского залива готовы заключить пакт о ненападении с Ираном
- Джеки Чан снимет фильм «Доспехи бога IV» в Азербайджане и Казахстане
- Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения
- Эксперт расшифровала скрытые сигналы в рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
- Застрявший на зимнике в Якутии водитель поделился деталями выживания
- Врио губернатора Брянской области Ковальчук назвал главную цель на новом посту
- СМИ: Рост цен на нефть вдвое увеличил экспортные доходы России
- Юрист: Российским стримингам не разрешат принудительно лицензировать проекты Disney
- ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые