СМИ: Страны Персидского залива готовы заключить пакт о ненападении с Ираном
Саудовская Аравия прорабатывает с партнёрами предложение о заключении регионального пакта о ненападении с Ираном после завершения текущего противостояния с США и Израилем. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.
Эр-Рияд изучает возможность адаптации модели Хельсинкского процесса 1970-х годов, который способствовал снижению напряжённости в Европе в период холодной войны.
В Саудовской Аравии полагают, что Иран выйдет из нынешнего конфликта ослабленным, однако сохранит потенциал для создания угроз соседним государствам. Пакт о ненападении рассматривается как один из инструментов стабилизации обстановки.
По данным издания, Европейский союз уже выразил поддержку данной инициативе и призвал другие страны Персидского залива присоединиться к обсуждению. В Брюсселе считают, что подобные гарантии способны предотвратить эскалацию в будущем, предоставив Тегерану официальные обязательства о ненападении.
Ранее Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы для атак на Иран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по «Роснано»
- СМИ: Страны Персидского залива готовы заключить пакт о ненападении с Ираном
- Джеки Чан снимет фильм «Доспехи бога IV» в Азербайджане и Казахстане
- Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения
- Эксперт расшифровала скрытые сигналы в рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
- Застрявший на зимнике в Якутии водитель поделился деталями выживания
- Врио губернатора Брянской области Ковальчук назвал главную цель на новом посту
- СМИ: Рост цен на нефть вдвое увеличил экспортные доходы России
- Юрист: Российским стримингам не разрешат принудительно лицензировать проекты Disney
- ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые