СМИ: Страны Персидского залива готовы заключить пакт о ненападении с Ираном

Саудовская Аравия прорабатывает с партнёрами предложение о заключении регионального пакта о ненападении с Ираном после завершения текущего противостояния с США и Израилем. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Эр-Рияд изучает возможность адаптации модели Хельсинкского процесса 1970-х годов, который способствовал снижению напряжённости в Европе в период холодной войны.

В Саудовской Аравии полагают, что Иран выйдет из нынешнего конфликта ослабленным, однако сохранит потенциал для создания угроз соседним государствам. Пакт о ненападении рассматривается как один из инструментов стабилизации обстановки.

По данным издания, Европейский союз уже выразил поддержку данной инициативе и призвал другие страны Персидского залива присоединиться к обсуждению. В Брюсселе считают, что подобные гарантии способны предотвратить эскалацию в будущем, предоставив Тегерану официальные обязательства о ненападении.

Ранее Саудовская Аравия запретила США использовать свои базы для атак на Иран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

