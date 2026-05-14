СМИ: Страны Персидского залива готовы заключить пакт о ненападении с Ираном

Саудовская Аравия прорабатывает с партнёрами предложение о заключении регионального пакта о ненападении с Ираном после завершения текущего противостояния с США и Израилем. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Эр-Рияд изучает возможность адаптации модели Хельсинкского процесса 1970-х годов, который способствовал снижению напряжённости в Европе в период холодной войны.