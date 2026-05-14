Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения

Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге Грасиела Гатти Сантана отклонила ходатайство семьи и адвокатов о временном освобождении бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича для прохождения лечения в Сербии. Об этом РИА Новости рассказал сын генерала Дарко Младич.

Дарко Младич резко раскритиковал решение, заявив, что судья сослалась на то, что его отец «недостаточно при смерти» и получает «наилучший возможный медицинский уход», несмотря на то, что врачи месяц не могли диагностировать у него инсульт, принимая симптомы за инфекцию мочевыводящих путей.

Сын экс-командующего назвал происходящее политической местью, а не правосудием. По его мнению, трибунал использует дело Младича для продвижения нарратива о развале Югославии и возложении всей вины на сербскую сторону, делая из его отца пример для устрашения.

Второго мая стало известно, что 84-летний генерал, отбывающий пожизненное заключение в Нидерландах, перенес ещё один инсульт.. Адвокаты и родственники неоднократно заявляли, что не получают достоверной информации о состоянии Младича, а тюремные медики в Гааге не обеспечивают должного лечения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
