Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения
Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге Грасиела Гатти Сантана отклонила ходатайство семьи и адвокатов о временном освобождении бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича для прохождения лечения в Сербии. Об этом РИА Новости рассказал сын генерала Дарко Младич.
Дарко Младич резко раскритиковал решение, заявив, что судья сослалась на то, что его отец «недостаточно при смерти» и получает «наилучший возможный медицинский уход», несмотря на то, что врачи месяц не могли диагностировать у него инсульт, принимая симптомы за инфекцию мочевыводящих путей.
Сын экс-командующего назвал происходящее политической местью, а не правосудием. По его мнению, трибунал использует дело Младича для продвижения нарратива о развале Югославии и возложении всей вины на сербскую сторону, делая из его отца пример для устрашения.
Второго мая стало известно, что 84-летний генерал, отбывающий пожизненное заключение в Нидерландах, перенес ещё один инсульт.. Адвокаты и родственники неоднократно заявляли, что не получают достоверной информации о состоянии Младича, а тюремные медики в Гааге не обеспечивают должного лечения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Джеки Чан снимет фильм «Доспехи бога IV» в Азербайджане и Казахстане
- Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения
- Эксперт расшифровала скрытые сигналы в рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
- Застрявший на зимнике в Якутии водитель поделился деталями выживания
- Врио губернатора Брянской области Ковальчук назвал главную цель на новом посту
- СМИ: Рост цен на нефть вдвое увеличил экспортные доходы России
- Юрист: Российским стримингам не разрешат принудительно лицензировать проекты Disney
- ВСУ атаковали Белгородскую область, есть погибший и раненые
- Продажу билетов на финал Кубка России приостановили из-за ажиотажа
- Лантратова назвала неотложные задачи на посту омбудсмена по правам человека