Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения

Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге Грасиела Гатти Сантана отклонила ходатайство семьи и адвокатов о временном освобождении бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича для прохождения лечения в Сербии. Об этом РИА Новости рассказал сын генерала Дарко Младич.

Дарко Младич резко раскритиковал решение, заявив, что судья сослалась на то, что его отец «недостаточно при смерти» и получает «наилучший возможный медицинский уход», несмотря на то, что врачи месяц не могли диагностировать у него инсульт, принимая симптомы за инфекцию мочевыводящих путей.