СМИ: Машина сбила людей на остановке в Москве
15 мая 202600:14
Денис Постольский
Автомобиль въехал в остановку у метро «Проспект Мира» в Москве и сбил людей, сообщает Telegram-канал Mash.
Пострадали как минимум три человека, двое — в тяжёлом состоянии с открытыми переломами. За рулём Infiniti находился 21-летний парень, который взял машину у отца. По предварительным данным, молодой человек потерял управление и вылетел в людей на остановке.
Установление обстоятельств автоаварии на контроле прокуратуры Москвы.
Ранее в Москве на Кутузовском проспекте в ДТП с тремя автомобилями пострадал человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
