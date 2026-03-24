«Европа скулит»: Рогов призвал не рассчитывать на переговоры по Украине после Ирана
Боевые действия Ирана против США показали, что в большой политике нет места компромиссам, Запад расценивает переговоры как слабость, заявил НСН Владимир Рогов.
Россия после ситуации с Ираном не может рассчитывать на переговоры по Украине и посредничество американского лидера Дональда Трампа, решать свои задачи нужно на поле боя, заявил НСН сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил Раде быть готовой к работе в условиях конфликта на протяжении еще трех лет, сообщают украинские СМИ. Как заявил источник, такой шаг продиктован паузой в переговорах по урегулированию конфликта из-за смещения внимания США на конфликт на Ближнем Востоке. Рогов заявил, что ресурсов у Зеленского не осталось, но он рассчитывает на Европу.
«Надо понимать, что Зеленский делает ставку не только на своих людей, но и на привлечение иностранных наемников из западных стран. Плюс абсолютно серьезно сейчас ВСУ рассматривают тотальный переход на беспилотную авиацию, чтобы минимизировать количество людей. Вопрос здесь в финансировании, а деньги Запад пытается находить руками чиновниками из ЕС. Европа присылает своих солдат уже давно, это неофициально, сегодня на передовой у ВСУ сражаются колумбийцы, найдут какие-то другие страны, которую за небольшую копейку будут идти на это», - объяснил он.
Он подчеркнул, что Россия сегодня не может рассчитывать на мирное урегулирование, так как западные страны не понимают такой риторики.
«Боевые действия Ирана против США показали, что не должно быть никаких компромиссов. Мы видим, что Иран уничтожил массу кадровых военнослужащих стран-членов НАТО, но никакой войны с ними не началось. Европейские страны только скулят, при этом военный потенциал России гораздо больше, чем Ирана. Нам нужно действовать более жестко. Тогда там будут бояться, взвешивать каждый свой шаг. Верить американскому президенту Трампу означает себя обмануть. Мы видим в отношении Ирана, как Трамп сегодня утирается перед Ираном, снимает санкции, чтобы не терять нефть, врет, заявляет о переговорах. Иранский кейс показал, что только жесткая позиция гарантирует, что мы будем услышаны. Поиск компромисса воспринимается как слабость», - пояснил собеседник НСН.
Сегодня нет никаких перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, но и нет цели проводить мобилизацию, так как план по контрактникам в прошлом году был перевыполнен, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.
- Десятая жена Алибасова-младшего подала иск о защите чести и достоинства
- «Хайп на вундеркинде»: Психолог согласилась оценить консультацию 13-летней Алисы Тепляковой
- СМИ: В Петербурге выявили случай оспы обезьян
- «Европа скулит»: Рогов призвал не рассчитывать на переговоры по Украине после Ирана
- Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка
- Миллиардов нет: Заславский объяснил «заморозку» Национального театрального центра
- СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
- Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
- Водителям напомнили, когда нужно менять документы на автомобиль
- Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом