«Надо понимать, что Зеленский делает ставку не только на своих людей, но и на привлечение иностранных наемников из западных стран. Плюс абсолютно серьезно сейчас ВСУ рассматривают тотальный переход на беспилотную авиацию, чтобы минимизировать количество людей. Вопрос здесь в финансировании, а деньги Запад пытается находить руками чиновниками из ЕС. Европа присылает своих солдат уже давно, это неофициально, сегодня на передовой у ВСУ сражаются колумбийцы, найдут какие-то другие страны, которую за небольшую копейку будут идти на это», - объяснил он.

Он подчеркнул, что Россия сегодня не может рассчитывать на мирное урегулирование, так как западные страны не понимают такой риторики.

«Боевые действия Ирана против США показали, что не должно быть никаких компромиссов. Мы видим, что Иран уничтожил массу кадровых военнослужащих стран-членов НАТО, но никакой войны с ними не началось. Европейские страны только скулят, при этом военный потенциал России гораздо больше, чем Ирана. Нам нужно действовать более жестко. Тогда там будут бояться, взвешивать каждый свой шаг. Верить американскому президенту Трампу означает себя обмануть. Мы видим в отношении Ирана, как Трамп сегодня утирается перед Ираном, снимает санкции, чтобы не терять нефть, врет, заявляет о переговорах. Иранский кейс показал, что только жесткая позиция гарантирует, что мы будем услышаны. Поиск компромисса воспринимается как слабость», - пояснил собеседник НСН.

Сегодня нет никаких перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине, но и нет цели проводить мобилизацию, так как план по контрактникам в прошлом году был перевыполнен, заявил НСН военный корреспондент Александр Коц.

