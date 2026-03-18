«Не знаю, насколько его позиция является искренней, потому что она может сегодня быть такой, а завтра - другой. Почему именно он? Ну, возможно, из-за наличия каких-то связей с Трампом. Возможно, там есть какие-то подвижки в этом направлении, а он является одним из европейских рупоров подобных мыслей. Наверное, самыми здравомыслящими европейскими политиками сейчас являются Орбан (Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии. – Прим. НСН) и Фицо (Роберт Фицо – премьер-министр Словакии. – Прим. НСН). А вот насчет Стубба говорить что-то рано - это больше ставленник евроатлантических элит. Видимо, прощупывается какая-то почва каких-то компромиссов», - рассказал он.

Плюснин также раскрыл, какие еще страны Европы могут сейчас согласиться со Стуббом и признать результаты СВО «де -факто».

«В целом, большинство стран Европы дружно это сделают, если это сделают, например, Соединенные Штаты, или придет такая команда от элит, что, мол, давайте признавать. То есть, мало стран Европы сейчас являются такими субъектными в полном смысле этого слова», - подытожил он.

Напомним, что ранее Стубб заявил, что Россия якобы терпит стратегическое поражение в украинском конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

