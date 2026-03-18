«Прощупывают почву»: Когда Европа признает потерю территорий Украиной
Роман Плюснин заявил НСН, что Финляндия, признавая де-факто успехи РФ на фронте и потерю территорий Украиной, может действовать по указке президента США.
Президент Финляндии близок к администрации главы США Дональда Трампа, этим объясняются его слова о признании де-факто территориальных уступок Украины в пользу России, а в случае команды от США и вся Европа готова будет это признать. Об этом НСН рассказал младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин.
Европе придется де-факто признать территориальные уступки Украины в пользу России, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова приводит финская газета Iltalehti. При этом он уточнил, что юридически Евросоюз никогда не признает их. Плюснин раскрыл, почему в риторике Финляндии наметились проблески здравомыслия.
«Не знаю, насколько его позиция является искренней, потому что она может сегодня быть такой, а завтра - другой. Почему именно он? Ну, возможно, из-за наличия каких-то связей с Трампом. Возможно, там есть какие-то подвижки в этом направлении, а он является одним из европейских рупоров подобных мыслей. Наверное, самыми здравомыслящими европейскими политиками сейчас являются Орбан (Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии. – Прим. НСН) и Фицо (Роберт Фицо – премьер-министр Словакии. – Прим. НСН). А вот насчет Стубба говорить что-то рано - это больше ставленник евроатлантических элит. Видимо, прощупывается какая-то почва каких-то компромиссов», - рассказал он.
Плюснин также раскрыл, какие еще страны Европы могут сейчас согласиться со Стуббом и признать результаты СВО «де -факто».
«В целом, большинство стран Европы дружно это сделают, если это сделают, например, Соединенные Штаты, или придет такая команда от элит, что, мол, давайте признавать. То есть, мало стран Европы сейчас являются такими субъектными в полном смысле этого слова», - подытожил он.
Напомним, что ранее Стубб заявил, что Россия якобы терпит стратегическое поражение в украинском конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- По 2 часа каждый день: Как россияне подводят работодателей из-за болезней
- Актер Слава Копейкин сыграет Басту в фильме про рэпера
- Без нервов и унижений: Как защитить учителей от агрессии учеников
- Армия России освободила Александровку в ДНР
- Brexit нерушимый: Почему Лондон не вернётся в ЕС
- СПЧ обратился в оргкомитет «Оскара» из-за использования кадров с школьниками
- Дорогая проверка: Как букмекеры готовятся к запрету ставок для должников
- «Прощупывают почву»: Когда Европа признает потерю территорий Украиной
- В Подмосковье двое взрослых и младенец погибли из-за неисправной газовой колонки
- «270 тонн ядерного топлива»: Чем грозят удары по иранской АЭС «Бушер»