Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по «Роснано»
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил с заявлением, в котором прокомментировал расследование дел в отношении его бывших коллег, сообщает РИА Новости.
Находящийся за пределами России Чубайс отметил, что в последние полтора года на сотрудников «Роснано» обрушился поток уголовных и гражданских разбирательств, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками.
Бывший руководитель госкорпорации в обращении на своём сайте категорически отверг предъявленные обвинения, назвав их издевательством над законом.
Он подчеркнул, что ни один из фигурантов не нарушал законодательство, а все упомянутые специалисты добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. Чубайс добавил, что считает своим долгом защитить репутацию этих людей.
Ранее руководитель разработки «гибких планшетов Роснано» получил срок за растрату более 6 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
