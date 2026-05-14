Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по «Роснано»

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил с заявлением, в котором прокомментировал расследование дел в отношении его бывших коллег, сообщает РИА Новости.

Находящийся за пределами России Чубайс отметил, что в последние полтора года на сотрудников «Роснано» обрушился поток уголовных и гражданских разбирательств, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками.

СМИ: Имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей будет арестовано

Бывший руководитель госкорпорации в обращении на своём сайте категорически отверг предъявленные обвинения, назвав их издевательством над законом.

Он подчеркнул, что ни один из фигурантов не нарушал законодательство, а все упомянутые специалисты добросовестно выполняли свои профессиональные обязанности. Чубайс добавил, что считает своим долгом защитить репутацию этих людей.

Ранее руководитель разработки «гибких планшетов Роснано» получил срок за растрату более 6 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
