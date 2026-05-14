Джеки Чан снимет фильм «Доспехи бога IV» в Азербайджане и Казахстане

Азербайджан и Казахстан выбраны в качестве основных локаций для съёмок очередного фильма франшизы «Доспехи бога» с участием Джеки Чана, сообщает ТАСС.

Проект под названием «Доспехи бога IV: Ультиматум» стартует в июле 2026 года, а мировая премьера запланирована на второй квартал 2027-го. Режиссёрское кресло займёт Роберт Кун, известный по работам над картинами «Ночной дозор», «Особо опасен» и «Майор Гром».

Сюжет продолжит приключения героя по прозвищу Азиатский ястреб, который вновь отправится на поиски древнего артефакта, за поимку которого объявлена награда свыше 20 миллионов долларов. Создатели отметили, что съёмки в Азербайджане и Казахстане позволят расширить визуальную географию франшизы и добавить новые локации в экшен-сцены.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН назвал причину, по которой новый боевик с Джеки Чаном провалился в российском прокате.

ФОТО: ТАСС / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EPA
