Европа готовится к войне с Россией, наращивает свой военный потенциал, поэтому Евросоюзу выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной от США гарантий безопасности. До этого он говорил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности. Соболев подчеркнул, что Россия в принципе не готова вести переговоры с Зеленским.