В Госдуме заявили, что Европа готовится к войне с Россией
Если бы не было поддержки Киеву со стороны Европы и частично США, спецоперация давно бы закончилась, заявил НСН Виктор Соболев.
Европа готовится к войне с Россией, наращивает свой военный потенциал, поэтому Евросоюзу выгодно, чтобы спецоперация на Украине продолжалась, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отверг условие о выводе украинских войск из Донбасса для получения Украиной от США гарантий безопасности. До этого он говорил, что США ставят вывод ВСУ из Донбасса в качестве условия для предоставления Украине гарантий безопасности. Соболев подчеркнул, что Россия в принципе не готова вести переговоры с Зеленским.
«Во-первых, Зеленский нелегитимен, вести переговоры юридически он не может. Если идти на переговоры с Украиной, надо искать, кто там на сегодняшний день легитимен, руководитель Верховной Рады или еще кто-то. Во-вторых, если бы не было поддержки Киеву со стороны Европы и частично США, все давно бы закончилось. Но Украину накачивают современным вооружением, особенно беспилотниками. Почему они это делают? В Европе собрались воевать с Россией, они наращивают свой ВПК. Им очень важно в период этой своей подготовки, чтобы наши вооруженные силы оставались в зоне спецоперации. Они хотят, чтобы какие-то наши направления были неприкрыты, так как заняты украинским вопросом. Европе нужно, чтобы спецоперация продолжалась до того момента, пока они не будут способны вести войну с Россией», - рассказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
