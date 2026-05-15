Мерц ответил на предложение об участии Шредера в переговорах с Россией

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа самостоятельно определит, кто будет представлять ее на возможных переговорах с Россией, сообщает Guardian.

«Мы хотим помочь завершить эту ужасную войну как можно скорее», — заяивл он. Политик указал, что диалог требует «обоюдного желания». Мерц отметил, что «российские атаки противоречат» словам президента РФ Владимира Путина о том, что «война близится к концу».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала от европейцев ответа по кандидатуре экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
