В Британии Storm`ит. Россия учится противостоять западному оружию
Чем хуже обстоят дела на Украине, тем более дальнобойное оружие будут поставлять Киеву из стран НАТО, считает Герой России Сергей Липовой. Но Россия быстро учится с ним справляться.
Поставки Украине вооружения могут осложниться из-за забастовки работников на объекте минобороны Великобритании. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на источник. По данным издания, более 50 ключевых сотрудников склада в Шотландии накануне вышли на забастовку из-за недостаточной зарплаты. Этот объект поставляет Киеву ракеты Storm Shadow и Brimstone.
Украине следует больше выражать благодарности за поставляемое Западом оружие, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Guardian.
По его словам, сейчас на Украину поступает много различных вооружений, за которые Киев не всегда успевает сказать спасибо.
Уоллес напомнил, что только крылатые ракеты Storm Shadow, которые Соединённое королевство направило украинским военным, оказали существенное воздействие на боевые действия.
Глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что российские бойцы вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow и передали ее специалистам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Захват российскими военными крылатой ракеты Storm Shadow позволит Москве изучить снаряд и успешно нейтрализовывать его в будущем. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передает РИА Новости.
Риттер предположил, что российская сторона проведет инженерный анализ электроники снаряда «на предмет потенциальных уязвимостей, в том числе на предмет подавления средствами РЭБ». Также офицер считает, что РФ может изучить систему наведения Storm Shadow и скорректировать работу российских радаров для лучшего отслеживания ракет.
«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», — заключил эксперт.
Поставляющие оружие Киеву страны забывают о том, что их запасы могут исчерпаться. Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН выразил уверенность, что российские военные смогут сбить любые дальнобойные ракеты.
«Чем хуже обстоят дела на Украине, тем более дальнобойное оружие будут поставлять Киеву и НАТО, и отдельные члены НАТО, а США – кассетные боеприпасы. Они только не понимают, что пружина не может бесконечно проворачиваться, рано или поздно она отскочит и другим концом ударит по тем, кто поставляет такое оружие... Мы начинали с перемалывания Bradley, потом научились перемалывать Storm Shadow, значит и сейчас наши ПВО приноровятся и будут сбивать и эти новые дальнобойные ракеты», - заверил военный.
Американские СМИ в среду сообщили, что в Белом доме тайно обсуждают возможность предоставления Украине ATACMS. В Пентагоне предупредили власти страны, что располагают небольшим количеством этих ракет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что SCALP является французским вариантом британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Она напомнила, что российская армия успешно уничтожает эти снаряды. Однако, она отметила, что предоставление ВСУ высокоточных крылатых ракет SCALP приведет к эскалации конфликта на Украине. Дипломат дала интервью журналу «Международная жизнь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru