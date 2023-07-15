В Британии Storm`ит. Россия учится противостоять западному оружию

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», — заключил эксперт.



Поставляющие оружие Киеву страны забывают о том, что их запасы могут исчерпаться. Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН выразил уверенность, что российские военные смогут сбить любые дальнобойные ракеты.

«Чем хуже обстоят дела на Украине, тем более дальнобойное оружие будут поставлять Киеву и НАТО, и отдельные члены НАТО, а США – кассетные боеприпасы. Они только не понимают, что пружина не может бесконечно проворачиваться, рано или поздно она отскочит и другим концом ударит по тем, кто поставляет такое оружие... Мы начинали с перемалывания Bradley, потом научились перемалывать Storm Shadow, значит и сейчас наши ПВО приноровятся и будут сбивать и эти новые дальнобойные ракеты», - заверил военный.