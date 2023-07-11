Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow

Российские средства ПВО в районах населённых пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области сбиты два украинских самолёта Су-25, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что также были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

«Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Житловка, Новокраснянка и Новодружеск в ЛНР, Володино в ДНР, Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области», - добавили в ведомстве.

Ранее российские войска ликвидировали склад украинской армии с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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