Российская ПВО сбила два украинских Су-25 и три ракеты Storm Shadow
Российские средства ПВО в районах населённых пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области сбиты два украинских самолёта Су-25, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
«Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Житловка, Новокраснянка и Новодружеск в ЛНР, Володино в ДНР, Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области», - добавили в ведомстве.
Ранее российские войска ликвидировали склад украинской армии с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru