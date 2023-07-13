Захарова предупредила об эскалации из-за поставок Киеву ракет SCALP
Предоставление ВСУ высокоточных крылатых ракет SCALP приведет к эскалации конфликта на Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат дала интервью журналу «Международная жизнь».
Захарову попросили прокомментировать решение властей Франции поставить Украине ракеты SCALP. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия способна противостоять этим вооружениям.
«Подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта», - подчеркнула она.
Захарова уточнила, что SCALP является французским вариантом британских дальнобойных ракет Storm Shadow. Она напомнила, что российская армия успешно уничтожает эти снаряды.
Президент Франции Эммануэль Макрон 11 июля подтвердил передачу ВСУ ракет SCALP, сообщает «Радиоточка НСН».
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