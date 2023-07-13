Захарова предупредила об эскалации из-за поставок Киеву ракет SCALP

Кремль заявил об отсутствии окончательного решения о выходе из зерновой сделки Минсельхоз РФ заверил в стабильной ситуация на рынке риса Квантовый кластер создадут в Москве на базе центра «Сколково» СМИ: Расследование о кокаине в Белом доме не выявило владельца наркотика Стали известны финалистки Уимблдона