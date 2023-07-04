Казаки отряда «Барс-11» показали сбитую ракету ВСУ Storm Shadow
Казаки добровольческого отряда «Барс-11» показали британско-французскую ракету большой дальности Storm Shadow, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что ракета ВСУ, сбитая в зоне спецоперации, упала в поле и распалась на несколько частей, при этом сохранились электроника и боевая часть.
Теперь ракету Storm Shadow передадут для изучения российским специалистам.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что российские средства ПВО за июнь уничтожили 158 ракет HIMARS, 25 Storm Shadow и 386 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Грузии заявили, что Саакашвили содержится в одной из лучших клиник страны
- Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
- Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене
- Венгрия одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после Турции
- «Почерк западных спецслужб»: МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова
- Медведев: С начала года в ряды Вооруженных сил РФ принято более 185 тыс человек
- Казаки отряда «Барс-11» показали сбитую ракету ВСУ Storm Shadow
- Суд в Подмосковье арестовал обвиняемых по делу о нападении на полицейских
- В ЦСКА заявили, что Йеребко извинился перед шведами за выступления в клубе под давлением
- Ракетоносцы Ту-95МС пролетели у западного побережья Аляски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru