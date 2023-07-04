Казаки отряда «Барс-11» показали сбитую ракету ВСУ Storm Shadow

Казаки добровольческого отряда «Барс-11» показали британско-французскую ракету большой дальности Storm Shadow, сообщает РЕН ТВ.

Рогов: ВСУ попытались ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow

Уточняется, что ракета ВСУ, сбитая в зоне спецоперации, упала в поле и распалась на несколько частей, при этом сохранились электроника и боевая часть.

Теперь ракету Storm Shadow передадут для изучения российским специалистам.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что российские средства ПВО за июнь уничтожили 158 ракет HIMARS, 25 Storm Shadow и 386 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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