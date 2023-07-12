Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow

Российские системы ПВО за сутки сбили четыре украинских крылатых ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что беспилотники перехвачены в районе населены пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, а также в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонских областях.

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Также на Донецком направлении грамотными действиями «Южной» группировки войск отражены 30 атак ВСУ.

Днем ранее российские средства ПВО в районах населённых пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области сбили два украинских самолёта Су-25. В сообщении говорится, что также были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее российские войска ликвидировали склад украинской армии с дальнобойными ракетами западного производства в Николаеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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