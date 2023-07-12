Уоллес: Украине следует больше выражать благодарности Западу
Украине следует больше выражать благодарности за поставляемое Западом оружие, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает The Guardian.
По его словам, сейчас на Украину поступает много различных вооружений, за которые Киев не всегда успевает сказать спасибо.
Уоллес вспомнил как в прошлом году добирался до Киева около 11 часов, а по приезду ему просто вручили список нужного Киеву оружия.
«Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году. Люди хотят видеть немного благодарности», — подчеркнул министр.
Уоллес напомнил, что только крылатые ракеты Storm Shadow, которые Соединённое королевство направило украинским военным, оказали существенное воздействие на боевые действия.
Ранее глава Минобороны Британии заявил, что Лондон передаст 77 млн долларов в фонд НАТО для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru